Таможенник получил семь лет тюрьмы за взятку в 170 тысяч долларов

Сигареты пытаются провезти через таможню разными способами. Или наоборот, сделать вид, что провозили. Фото: СЗТУ.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор про делу бывшего сотрудника таможенного поста Бронка Балтийской таможни, которого обвиняли в крупных взятках и служебном подлоге.

-У, что в период с декабря 2018 по март 2019 года через трех посредников подсудимый получил взятку в сумме свыше 170 тысяч долларов США. Денежные средства были переданы за внесение в базу данных ложных сведений о якобы экспорте 51 партии табачных изделий, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

При этом, по данным следствия, сигареты, а только в одной партии их было больше миллиона, не покидали территорию России. Здесь их и продавали.

Суд признал таможенника виновным. Бывшему инспектору дали семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией суммы взятки и запретом на четыре года занимать государственные должности по освобождении из тюрьмы.