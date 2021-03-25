Обезглавленное тело женщины нашли в Архангельской области

Обезглавленное тело молодой женщины нашли в Новодвинске в Архангельской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Новодвинске, в Архангельской области, нашли обезглавленное тело 33-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести с 20 марта 2021 года. Следователи сразу поняли, что ее исчезновение носит криминальный характер. После того, как труп был найден, в четверг, 25 марта, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

- К оперативным действиям присоединились следователи и криминалисты следственного комитета России и МВД "Приморский". В итоге был задержан подозреваемый, 40-летний знакомый убитой женщины, - рассказали в комитете.

На данный момент в комитете детали пока не раскрывают. Проводятся проверки, допросы, уже назначены экспертизы для того, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.