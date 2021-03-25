Отопительный сезон в Петербурге закончится в конце апреля

Отопительный сезон в Петербурге закончится в апреле-мае 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наконец-то потеплело, однако батареи все еще шпарят на полную мощность. В ближайшие дни в Северной столице ожидается плюсовая температура, похолодания могут быть только в ночное время. Но несмотря на это, отопительный сезон в городе закончится не раньше конца апреля. Об этом "КП-Петербург" рассказали в комитете по энергетике в четверг, 25 марта 2021 года.

- Сейчас у нас температура чуть выше нуля, ночью ноль. Это не та температура, которая нужна для окончания отопительного сезона. Мы ориентируемся на норматив - среднесуточная температура выше плюс 8 градусов не менее, чем в течение пяти дней. Либо на прогноз о резком потеплении температура, например к 20 градусам, - пояснил пресс-секретарь комитета Александр Антипенко

В комитете отметили, что если смотреть на опыт прошлых лет, но нужная погода для того, чтобы отключить отопление, в Петербурге устанавливалась в конце апреля или начале мая.

- А пока отопительный сезон продолжается.