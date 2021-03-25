Умерла актриса петербургского ТЮЗа Лиана Жвания

Лиана Жвания умерла после тяжелой болезни. Фото: ТЮЗ им.Брянцева.

Еще одну потерю понесла театральная общественность Петербурга. На 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лиана Жвания, почти полвека служившая в Театре юного зрителя имени Брянцева.

- В ТЮЗе им. А.А. Брянцева Лиана Дмитриевна прослужила без малого 50 лет – совсем молодой артисткой, выпускницей Мастерской З.Я. Корогодского, она пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей. Всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом советском фильме режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев», - сообщает пресс-служба театра.

Зрители могут помнить Лиану Жванию по ролям в спектаклях «Наш цирк», «Наш, только наш», «Наш Чуковский», «Конек-Горбунок».

- Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы, - говорится в некрологе.

Причиной смерти артистки стала тяжелая болезнь. Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позже.