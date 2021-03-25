Браслет "Картье" и кучу ювелирки украли у работницы завода в Петербурге

Из квартиры работницы завода в Петербурге вынесли ювелирки на 80 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У простой рабочей "Обуховского завода" в Санкт-Петербурге украли из дома ювелирку, включая браслет "Картье". В одиннадцатом часу вечера во вторник, 23 марта 2021 года, 57-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее квартиру в поселке Металлострой взломали.

- Женщина рассказала, что она отсутствовала дома с 13:00 до 22:00 часов. В это время кто-то подобрал ключи к замку входной двери в квартиру, расположенную в доме 19 по улице Богайчука, и вынес оттуда все ювелирные украшения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У женщины пропал браслет "Картье", четыре кулона, крестик, три цепочки, два кольца и две пары сережек. Все изделия из золота, некоторые с бриллиантами и фианитами. Также пропала банковская карта. Ущерб составил порядка 80 тысяч рублей.

Полиция сняла отпечатки пальцев и возбудила уголовное дело. Расследование продолжается.