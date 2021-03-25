Первый в Росси профильный центр по редким заболеваниям открылся в Петербурге

В Петербурге открылся первый в России профильный Центр компетенций по редким заболеваниям НМИЦ Алмазова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открылся первый в России профильный центр компетенции по редким заболеваниям НМИЦ Алмазова. Свою работу медучреждение начало в четверг, 25 марта 2021 года. В нем будут изучать и бороться с наследственными, редкими и малоизученными болезнями. Основания цель центра - повысить уровень диагностики орфанных недугов и разрабатывать методы терапии.

- Своевременное выявление наследственной патологии позволяет начать раннее лечение, при котором у человека весьма высок шанс не стать инвалидом, - отметил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Директор центра Алмазова Евгений Шляхто пояснил, что борьбы с редким заболеванием начинается с постановки корректного диагноза. В центре для этого задействуют все возможности геннодиагностического и лабораторного оборудования.

За последние три года в центре Алмазова приняли несколько сотен пациентов с такими диагнозами, как болезнь Фабри, тирозинемия, синдром Ундины. Этот опыт, а также экспериментальные исследования и позволили открыть центр.