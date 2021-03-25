Создатель самовольного памятника петербургской шаверме ответил на критику администрации

В Петербурге появился памятник... шаверме! Фото: предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге появился «народный» памятник шаверме. Он располагается на стене одного из домов на улице Школьной в Приморском районе. Новость тут же написали все городские СМИ, а в местной администрации отреагировали критикой, заявив об акте вандализма. «Комсомолка» связалась с создателем «стальной» шавермы Романом, но он заверил, что сделал это преимущественно из-за любви к блюду, а не в рамках рекламной акции своего общепита.

Горожане в соцсетях вроде бы оценили, если можно так сказать, культурную ценность инсталляции. Но памятник все же самовольный. Фото: предоставлено "КП"

- Я поклонник шавермы с 8 лет! Коренной петербуржец и дело жизни связал с этим продуктом, развиваю сеть заведений. И считаю, что шаверма – это главный стритфуд в России в будущем! И через лет 50 все будут знать, что шаверма – исконно русское блюдо. А для Питера шаверма, тем более, больше, чем еда. Это культ, один из символов города. Странно, что блюду до этого не поставили памятник. Мы это сделали от души! Но и для пиара, конечно, в том числе, - рассказал Роман.

По словам мужчины, он готов снять памятник, если того потребует администрация. Ему, конечно, жаль, но стальная шаверма останется жить – ее просто перенесут в заведение общепита.