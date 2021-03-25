Число больных коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшилось на 27% за неделю

В Санкт-Петербурге снизилось количество больных коронавирусом за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшилось на 27% по сравнению с прошедшим четвергом. По данным городского Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, 18 марта заболели ровно 1,5 тысячи человек, а 25-го – 1090. Вместе с этим за неделю уменьшилось и количество выздоровевших от инфекции, на 37,63%. Госпитализаций в стационары тоже стало меньше, на 15%.

Статистика так и кричит, что эпидситуация улучшается. Но в Смольном поправляют – спад второй волны есть, но происходит он медленно и нестабильно.

- Остаются актуальными противоэпидемические меры – ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Для борьбы с вирусом наиболее эффектна массовая вакцинация, - сообщается в свежем отчете совета при Смольном.

Добавим, что в Северной столице привились от коронавируса уже 341 316 человек, из них 257 424 получили оба компонента «Спутника V».