Пьяный житель Петербурга стрелял из автомата из окна квартиры

Автомат у жителя Лабораторного проспекта изъяла полиция. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали хулигана, который стрелял из автомата прямо из окна своей квартиры. Инцидент произошел на Лабораторном проспекте. В правоохранительные органы пожаловались местные жители.

- 25 марта около восьми часов вечера в полицию обратилась 37-летняя женщина с сообщением о стрельбе из окна дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту. Прибывшими сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В самой квартире нашелся ее сильно нетрезвый 45-летний хозяин, который и устроил стрельбу из автомата. При осмотре оказалось, что оружие охолощенное и опасности, за исключением громкого звука и неприятного психологического эффекта, не представляет.

Стрелка отвезли в отделение, автомат и патроны у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве.