Мужчину задержали по подозрению в регулярном насилии маленьких дочерей в Ленобласти

Жителя Соснового Бора задержали за регулярное насилие маленьких дочерей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержали 26-летнего мужчину по подозрению в регулярном насилии своих маленьких дочерей. Все стало известно 23 марта 2021 года, когда девочек 4-х и 5-лет забрали от отца за то, что в квартире, где он жил с ними, были антисанитарные условия.

- Малышек забрали из квартиры в доме 5 по улице Мира в "Сосновоборский комплексный центр социального обслуживания населения". Там воспитатель заметила у детей синяки в области паха и ягодиц, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На следующий день девочек осмотрели врачи. Медикам дети рассказали, что с декабря 2020 года отец регулярно совершал с ними некие действия сексуального характера.

Мужчину задержали 25 марта. Известно, что с февраля 2019 года он состоит на учете. Органы опеки уже пытались лишить его родительских прав, однако в ноябре 2020 года Сосновоборский городской суд отказал в иске и оставил детей с родителем. Где мать девочек, не сообщается.

Следователи возбудили уголовные дела. Мужчину отправили под стражу.