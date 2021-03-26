Петербург выходит на доковидный уровень по активности на улицах

Город на Неве закрепился в пятерке самых оживленных мегаполисов планеты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северная столица медленно, но верно возвращается к образу жизни «как до коронавируса»: статистика показывает, что на улицах становится все больше пешеходов, а общественный транспорт охотнее наполняется пассажирами.

– Петербург почти вернулся к прежней «докоронавирусной» жизни! Пассажиропоток показывает уверенный рост: плюс 17,6 процента за последние три месяца, – сообщают в региональном Комитете по транспорту. – Для наглядности: за одну неделю в середине декабря все виды транспорта перевезли 23,2 миллиона пассажиров, а уже в марте за тот же промежуток времени – 27,3 миллиона человек.

Как менялась активность Санкт-Петербурга за последний год. Фото: «Яндекс»

В ежедневном рейтинге активности мегаполисов, подготовленном «Яндексом» на основе анализа транспортного и пешеходного трафика 42 городов мира, Северная Венеция уверенно входит в пятерку самых подвижных и неугомонных. Так, на 25 марта уровень активности Петербурга составил 86 процентов, по сравнению самыми суматошными днями февраля и марта 2020 года. Примерно такие же цифры наблюдали прошлым летом и в начале осени.

А в рейтинге за 18 марта Петербург и вовсе оказался самым оживленным мегаполисом планеты, обогнав Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм и Москву.

КОНКРЕТНО:

Топ-5 мегаполисов по уровню активности (по данным «Яндекса» на 25 марта 2021 года):

– Куала-Лумпур (Малайзия) – 96 процентов,

– Москва (Россия) – 88 процентов,

– Минск (Беларусь) – 87 процентов,

– Ташкент (Узбекистан) – 87 процентов,

– Санкт-Петербург (Россия) – 86 процентов.