Александр Кержаков: Я потерял 330 миллионов, но не жалею, как все сложилось

От заработанных в "Зените" денег у Кержакова почти ничего не осталось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков дал пространное интервью о своей нынешней жизни, в котором значительное время уделил финансовому вопросу. В том числе и тому, куда делось все заработанное в «Зените».

- Главный финансовый урок: не доверять никому (только родителям - смотря какие отношения). Ни близким друзьям, никому. Нет никаких «братух». Ты не уследишь, а потом тебя просто кинут, - рассказал Кержаков в интервью YouTube-каналу Sports. - Я же думал что самый умный, что такие близкие друзья не обманут. Я частями перевел 330 миллионов и потерял все, что имел на тот момент. Слава богу, был контракт с «Зенитом» и я еще заработал.

В итоге суд разобрался с мошенниками, обманувшими спортсмена и присудил ему 200 миллионов рублей компенсации, но так как главный фигурант дела нигде не работает, то сейчас он платит Кержакову по одной -две тысячи рублей в месяц.

- Если бы у меня был финансовый консультант, я бы столько не профукал. Но если бы был выбор достичь того, что есть в футболе или сохранить деньги, я бы выбрал футбол. После 2010 года я еще три раза выиграл чемпионат, стал лучшим бомбардиром «Зенита». То, как сложилась моя карьера, несмотря на историю с финансами, я не жалею, - заявил Александр.