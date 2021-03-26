Профсоюз подал в суд на Беглова, требуя отменить масочный режим в Санкт-Петербурге

На губернатора Петербурга Александра Беглова подали в суд с требованием отменить масочный режим. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Профсоюз под названием «Отечество» подал в суд на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с требованием признать недействительным постановление Смольного об обязательном ношении масок в общественных местах на время пандемии коронавируса. Также истцам не нравится пункт об социальной дистанции в соответствующем постановлении правительства Северной столицы.

- Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление профессионального союза «Отечество» к Александру Беглову. В качестве заинтересованного лица в иске указан Владимир Владимирович Путин, как должностное лицо, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Заявление хоть и резонансное, но к производству его пока не приняли. Предыдущие подобные иски к губернатору ничем не увенчались. Предугадываем, что тут история повторится.