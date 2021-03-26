Елизавета Туктамышева обеспечила себе медаль на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева упала на произвольной программе на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Елизавета Туктамышева упала во время исполнения произвольной программы на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Однако это не помешало ей застолбить за собой медаль! Спортсменка занимала промежуточное третье место после короткой программы. За произвольную она в итоге получила 141,60 балла. И 220,46 у нее в сумме.

Елизавета не смогла сдержать слезы после объявления результатов. Еще бы, она шесть лет не вступала на столь крупном турнире, а теперь ярко напомнила о себе во всеуслышание. Единственную грубейшую ошибка Туктамышева допустила во время исполнения тройного флипа – именно на завершении элемента она и упала. Но после этого фигуристка собралась и блистательно завершила выступление.

- Заставила поволноваться, наша императрица! – прокричал Алексей Ягудин после финала произвольной программы Туктамшевой.