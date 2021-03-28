Труп «пирата» с обглоданным лицом нашли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткую находку сделали петербургские стражи порядка на улице Яковлева в Красновагрдейском районе. Прибыв туда по вызову очевидца, они обнаружили частично скелетированный труп с обглоданным лицом. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Тело находилось в заброшенной строительной бытовке, - констатировал источник. – На сохранившейся части грудины удалось различит татуировку карты, на которой изображен скелет пирата. На левом плече – изображение некоего когтистого животного.

Останки были направлены в морг для обследования. Что за человек нашел свою кончину в заброшенной бытовке, и как это случилось – теперь предстоит выяснить экспертам-криминалистам.

отметим, что это далеко не первая подобная история в Санкт-Петербурге. Ранее в одном из городских парков обнаружили неполный скелет ребенка - по словам экспертов, после смерти тело могли "расчленить" животные.