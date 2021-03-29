Бизнесмена задержали за стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге

Двух бизнесменов задержали за стрельбу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция привлекла к уголовной отвественности местного бизнесмена, который устроил стрельбу с балкона из охотничьего ружья. Звуки выстрелов жители Парашютной улицы услышали 27 марта 2021 года и сразу же позвонили в экстренную службу.

- Прибыв на место правоохранители задержали 39-летнего индивидуального предпринимателя, проживающего в одной из квартир дома 64/4 по Парашютной улице, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелял мужчина, стоя на балконе своей квартиры. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Еще один бизнесмен устроил стрельбу вечером 28 марта во дворе дома по улице Ленсовета. Пьяный мужчина стрелял из травматического оружия. Пострадавших нет. В отношении хулигана также возбудили уголовное дело.

Обоим хулиганам грозят штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы, либо лишение свободы до 7 лет.