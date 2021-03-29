Пенсионерка нашла труп своего внука в петербургской квартире

Петербурженка нашла дома труп своего внука Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка обнаружила дома труп своего внука. Днем в воскресенье, 28 марта 2021 года, 74-летняя женщина позвонила в экстренную службу и рассказала, что в ее квартире в доме 2 по проспекту Большевиков умер 17-летний мальчик. На место выехали медики и сотрудники полиции.

- Внешних признаков насильственной смерти на теле подростка обнаружено не было. Труп был направлен в морг. Рядом с парнем полиция нашла бутылки с отверстиями, курительную трубку, весы, пакетики с со следами белого вещества, которое отправили на экспертизу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что парень жил с бабушкой. Родители мальчика с 2011 года в разводе. Мать работает продавцом в мебельном магазине, отец безработный.

Предположительно, парень умер от передозировки наркотиков. Достоверно причину смерти установят специалисты после экспертизы.