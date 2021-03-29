Водители «Петровича» устроили забастовку утром 29 марта

Водители доставки устроили забастовку. Фото:vk.com/krasnoe_selo

Утро понедельника началось с забастовки водителей и грузчиков службы доставки крупной сети строительных магазинов «Петрович». Полпа в желтых жилетках устроила шумное собрание на стройбазе на Таллиннском шоссе.

- Это теплое весеннее утро началось с полномасштабной забастовки сотрудников сети магазинов «Петрович»! Граждане реализуют свои права требуя достойных условий труда, - сообщают сами водители в соцсетях.

Сообщения о забастовке появились в соцсетях. Фото: vk.com/krasnoe_selo

По их словам, забастовка масштабная и встала работа на всех базах. Сотрудники недовольны расценками на работу, зонами доставки и условиями труда.

Поначалу начальство на контакт не шло, но позднее руководители фирмы вышли к бастующим.По предварительным данным, достигнута договоренность о прекращении забастовки на данный момент и выходе персонала на линию. Обсуждение условий труда и пересмотр размера оплаты обещают провести в ближайшее время.