Рыбак утонул, провалившись под лед на Финском заливе в Петербурге

Рыбак погиб, провалившись под лед на Финском заливе под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, отправившись на подледную рыбалку. Вечером в воскресенье, 28 марта 2021 года, в полицию позвонила пенсионерка, жительница Сестрорецка. Обеспокоенная женщина рассказала, что утром ее 50-летний сын отправился на рыбалку, но до сих пор не вернулся.

- Было известно, что мужчина отправился рыбачить в 7 часов утра на Финский залив. На поиски отправились спасатели МЧС, которые в 23:40 нашли тело, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спасатели обнаружили утопленника в Финском заливе недалеко от острова Тотлебен. Тело доставили на Дубсковский пляж. В кармане куртки погибшего нашли паспорт на имя пропавшего мужчины. По всей видимости, во время рыбалки от провалился под лед и не смог выбраться.

Напомним, что на данный момент в Петербурге плюсовая температура, а это значит, что лед тает. Кроме того, выход на ледовое покрытие запрещено.