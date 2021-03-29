Смольный объявил тендер на создание трех перехватывающих парковок

Три перехватывающие парковки появятся в Петербурге до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга объявил три аукциона, на которых должны быть выбраны подрядчики для создания трех перехватывающих автомобильных стоянок. Две из них появятся у станций метро, а третья - в Пушкине.

- Создание новых объектов – продолжение политики правительства Петербурга по развитию сети автостоянок с целью снижения трафика в центр города. Автомобилисты могут бесплатно воспользоваться такими перехватывающими парковками с условием дальнейшей поездки на общественном транспорте, - отметил глава центра Дмитрий Ваньчков.

Согласно адресной программе на 2021 год, парковка на 90 машино-мест появится в районе ж/д станции «Царское село» в Пушкине. На ее создание выделено 20,4 миллиона рублей.

Еще одна стоянка на 77 машин будет организована у метро «Рыбацкое» (на Тепловозной улице), а третью парковку вместимостью 81 машино-место откроют у станции метро «Старая Деревня».

Все объекты должны ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.