Стройка у Дома Чубакова продолжается несмотря на запрет КГИОП

Застройщик элитного ЖК игнорирует предписания КГИОП о "заморощке" работ у дома Чубакова. Фото: gov.spb.ru

Жители знаменитого Дома Чубакова что на 11-й линии Васильевского острова, 58 бьют тревогу: несмотря на запрет Комитета по охране памятников - КГИОП стройка по соседству продолжается. А их здание продолжает идти трещинами.

- По соседству возводится новый элитный ЖК. Наш дом уже значительно пострадал - в несущих конструкциях трещины, наблюдается осадка стен (неравномерная), из-за чего в квартирах - тоже трещины и валится на голову штукатурка. КГИОП выдал предписание любые работы срочно остановить, застройщик игнорирует, - пишут в соцсетях обеспокоенные петербуржцы.

В доказательство своих слов местные жители сняли видео, на котором хорошо заметно присутствие рабочих на территории стройки и функционирующее оборудование. На месте и сваезабивная машина, которая создает основные проблемы.

Люди уже предложили встать живой цепью перед въездом на стройплощадку, чтобы остановить дальнейшее разрушение исторического здания.