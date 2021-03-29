В Санкт-Петербурге продолжается нестабильный спад второй волны пандемии коронавируса

Эксперты при Смольном заявляют о нестабильном спаде второй волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге отчитались о продолжении тенденции нестабильного спада второй волны пандемии в городе. Количество заболевших жителей Северной столицы за неделю снизилось, но незначительно – на 1,96%. Выздоровевших за 7 дней стало меньше на 20,92%. На 14,51% упало число случаев регистраций летальных исходов от инфекции.

- Уменьшение общего количества активно больных COVID-19 (на 5,92 % за неделю) свидетельствует о снижении распространения инфекции. Но этот процесс идет медленно и нестабильно. Риск переболеть тяжелой формой коронавируса несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией, - сообщается в свежем отчете экспертного совета.

Городские власти вновь призывают петербуржцев активнее прививаться от инфекции, в том числе по причине появления третьей волны пандемии в соседних странах – например, в Финляндии.