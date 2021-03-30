Дополнительные электрички назначаются из Петербурга с 1 апреля

С 1 апреля увеличивается число электричек на пригородных направлениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные электрички назначаются с 1 апреля по пяти пригородным направлениям из Петербурга и в сторону Северной столицы. Пассажиропоток на линиях, как ожидается возрастет из-за дачников и, чтобы всем хватило места, будут пущены дополнительные составы.

- С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, а также в соответствии с заявкой субъекта РФ с 1 апреля 2021 года на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Электрички усилят маршруты из Петербурга до Ораниенбаума, Красного Села, Поселка, Павловска, Мги Шапок, Лубани, Зеленогорска, Каннельярви, Белоострова, Рощино и Васлелово.

А также на участках Сиверская – Луга, Шапки – Тосно, Мга – Обухово, Рощино – Кирилловское.

Расписание движения пригородных поездов на всех маршрутах также частично изменится.