Школу №127 Красногвардейского района эвакуировали из-за сообщения о минировании

Взрывотехники не нашли бомб в школе №127. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученики и персонал школы №127, расположенной на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга, были эвакуированы утром 30 марта, едва только начались уроки. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.

- В 127 школу Красногвардейского районана поступило сообщение о минировании. Детей собрали на футбольном поле. Спецтехника прибыла быстро, работают саперы. Хотелось бы верить, что очередная провокация и что это не перерастет в серию звонков как два года назад, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, большая часть помещений уже проверена, взрывных устройств не найдено. Сейчас ученики постепенно возвращаются в здание школы, угрозы из жизни и здоровью нет.

По факту ложного сообщения о минировании учебного заведения правоохранительными органами начата проверка. Телефонных террористов ищут.