Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам привиться от клещевого энцефалита

Петербуржцам рекомендовали привиться от клещевого энцефалита Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весной от зимнего сна просыпается вся природа, а вместе с этим и опасные насекомые, такие как клещи. В 2020 году в медучреждениях Санкт-Петербурга было зарегистрировано более 14 случаев укуса насекомым человека, среди которых 2,7 тысячи детей. Роспотребнадзор посоветовал горожанам подготовиться к теплому сезону 2021 года и заранее привиться, чтобы не подхватить опасную инфекцию.

- В 2020 году зарегистрировано 35 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 5 среди детей до 14 лет. Существует также риск заражения другими опасными инфекциям, передающимися клещами - клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека, - рассказали в ведомстве.

Привиться от энцефалита можно в пунктах, расположенных в поликлиниках. Важно завершить прививочный курс за две недели до поездки в опасную территорию, например в лес.

Также важно, что отправляясь в лес следует одеваться так, чтобы клещ не смог забраться под одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых.