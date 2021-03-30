Сына сотрудника "Крестов" нашли мертвым в Петербурге

Сына-подростка сотрудника "Крестов" нашли мертвым в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли мертвым сына сотрудника СИЗО-1, известного как "Кресты". Сообщение в экстренную службу поступило в шесть часов вечера в понедельник, 29 марта 2021 года. Тело 16-летнего ученика девятого класса обнаружили в квартире, где он жил вместе с родителями и братом.

- Труп подростка обнаружен в квартире дома 269/2 по проспекту Обуховской обороны. Никаких записок найдено не было. Полиция изъяла ноутбук, системный блок и телефон мальчика для изучения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что у подростка семья полная: 41-летний отец, 39-летняя мать, работающая в МФЦ, а также старший брат - парень учится в 11-м классе.

Тело подростка направлено в морг. Следственный комитет проводит проверку случившегося. Уголовное дело в связи с трагедией не возбуждалось.