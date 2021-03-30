Полиция задержала граффитиста, разрисовывавшего вагоны в Петербурге

Молодому граффитисту грозит тюрьма за разрисованные вагоны в Петербурге / Фото: УТ МВД по СЗФО

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали граффитиста, который разрисовывал вагоны товарного поезда на станции Кушелевка. Во вторник, 30 марта 2021 года, стало известно, что пойманным с поличным оказался 24-летний парень из Волгоградской области.

- "Вооружившись" аэрозольными баллончиками с краской, фото и видео техникой, "художник" планировал раскрасить в стиле граффити несколько вагонов грузового состава. Парня задержали в тот момент, когда он занимался своим художеством, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Всю технику и краску у молодого человека изъяли. В отношении граффитиста возбудили уголовное дело по статье "вандализм". Но ней парню грозит до трех лет лишения свободы.

На данный момент молодой человек находится на свободе под подпиской о невыезде.