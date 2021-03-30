Движение по синей ветке метро остановлено из-за падения человека на пути

Человек упал на пути на станции "Электросила". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой движения произошел на синей, московско-петроградской линии петербургского метрополитена. Днем 30 марта на станции метро «Электросила» произошло падение человека на рельсы, что привело к остановке движения.

- В 14:10 на станции «Электросила» произошло падение человека на путь. Нет движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино», - сообщает пресс-служба метрополитена.

На участке от «Парнаса» до «Невского проспекта» движение сохраняется, но с увеличенными интервалами. В обратную сторону от «Купчино» до «Парнаса» поезда идут в обычном режиме.

На месте происшествия работает служба спасения метрополитена и другие экстренные службы. О состоянии упавшего на пути человека пока ничего не сообщается.

Пассажирам подземки советуют учитывать изменения в движении поездов и пользоваться наземным транспортом.

ОБНОВЛЕНО:

В 14:29 движение по синей ветке восстановлено.