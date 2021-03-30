10-летняя школьница с голубыми глазами пропала в Мурино

Школьница пропала в Мурино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» выдвигаются на поиски 10-летней школьницы из Мурино, которая пропала днем 30 марта. По предварительным данным, тревогу забили родители, когда ребенок не вернулся вовремя из школы.

- Пропала Богданова Ксения, 10 лет. Мурино, Всеволожский район Ленобласти. Местонахождение неизвестно с 30 марта, - сообщается в соцсетях поискового отряда.

Пока волонтеры намерены обходить близлежащие районы Петербурга, раздавать и расклеивать ориентировки с приметами пропавшей школьницы. Параллельно девочку ищет полиция.

Приметы Ксении: рост около 150 см, худощавое телосложение, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в черную куртку и черные сапоги.

Всех, кто видел девочку, знает, где она находится или может сообщить сведения, которые помогут в поисках, просят звонить по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру экстренных служб: 112.