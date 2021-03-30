Петербуржцы пожаловались на отсутствие света в Приморском районе

Блэкаут наступил к ночи 30 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Жители Приморского района Санкт-Петербурга пожаловались на отсутствие света к ночи вторника, 30 марта 2021 года. По словам очевидцев, во тьму погрузились много жилых домов. Фотографию с одной из «потухших» улиц опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». В частности света не было на проспекте Авиаконструкторов.

В «Ленэнерго» поспешили опровергнуть слова пользователей Сети. В компании признали аварию, но заверили, что свет в домах должен быть.

- Специалисты в данный момент ведут восстановительные работы в районе улицы Савушкина. Там произошло технологическое нарушение. Все потребители имеют резервное питание, в случае отсутствия электроснабжения следует обратиться в управляющую компанию, - ответили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Судя по комментариям в соцсетях, резервное питание действительно есть не у всех.