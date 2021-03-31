Водитель Mercedes избил женщину за замечание на езду по тротуару в Петербурге

Водитель Mercedes набросился на женщину, сделавшую ему замечание за езду по тротуару в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге агрессивный водитель набросился на женщину, которая ему сделала замечание за езду по тротуару. Инцидент произошел днем во вторник, 30 марта 2021 года, на Васильевском острове. Мужчина на белом Mercedes ехал вдоль домов, где много пешеходов, при этом, со слов очевидцев, на большой скорости.

- Машина двигалась довольно быстро, примерно 40-50 километров в час, и создавала опасную ситуацию: водитель едва не сбил пенсионера и женщину с коляской, - рассказали очевидцы.

Одна из прохожих обратилась к водителю и напомнила, что тротуар предназначен не для машин, а для пешеходов. На это мужчина вышел из машины, схватил женщину и начал ее бить, пытался сжать горло. После потасовки он сел обратно в машину и задним ходом уехал с места.

Все происходящее запечатлели камеры видео наблюдения. Обратилась ли пострадавшая в полицию на данный момент не известно.