Испытания теплосетей пройдут 31 марта в трех районах Петербурга

Испытания теплосетей пройдут в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Испытания теплосетей продолжаются в Петербурге. В среду, 31 марта, они пройдут сразу в трех районах города. Местных жителей предупреждают о работах и возможных коммунальных ЧП из-за высокого давления в трубах.

- 31 марта 2021 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит испытания на максимальную температуру теплоносителя в Московском, Фрунзенском и Невском районах. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности, - сообщает пресс-служба предприятия.

При вытекании воды или парении ни в коем случае нельзя приближаться к опасному месту. Также нельзя заходить за ленточные ограждения.

Теплоэнергетики отмечают, что проверку сетей необходимо проводить именно в отопительный период, чтобы найти изношенные участки коммуникаций. Во время испытаний подача тепла и горячей воды в дома не прерывается.

Точные адреса можно узнать по ссылке.