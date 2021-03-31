Петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя 11 лет

Полиция задержала мужчину, обвиняемого в многолетнем насилии своей падчерицы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка обвинила своего отчима в том, что на протяжении пяти лет он ее насиловал. Однако признаться в этом она смогла лишь спустя 11 лет. Заявление в полицию девушка написала еще в мае 2020 года, однако задержали подозреваемого только 30 марта 2021 года.

- В мае 2020 года девушка написала заявление в полицию о том, что ее 44-летний отчим с 2004 по 2009 года, когда пострадавшей было 8-13 лет, постоянно насиловал ее. Все происходило в квартире дома на Галерной улице, где и девушка, и мужчина до сих пор живут, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Год назад полиция возбудила уголовное дело и начала расследование. Известно, что мужчина работает с детьми в подростково-молодежном клубе.

На данный момент мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.