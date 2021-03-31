Упавшее дерево заблокировало движение на Васильевском острове в Петербурге

Дерево рухнуло на припаркованную машину на Васильевском острове в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове рухнуло дерево. ЧП произошло утром в среду, 31 марта 2021 года, на 14-й линии рядом со зданием многофункционального центра. О произошедшем очевидцы рассказали в социальной сети.

- Дерево упало на припаркованный возле МФЦ автомобиль, - рассказали свидетели произошедшего.

Рухнувшее дерево оказалось высотой в несколько метров. Из-за этого узкая улица на Васильевском острове оказалась полностью заблокирована. Причина падения дерева на данный момент не известна, судя по прогнозу, сильного ветра сейчас в городе нет.

Сейчас на месте уже работают спасатели. В течение пары часов они будут распиливать ствол, снимать его с машины и убирать с проезжей части. Автомобилистам следует выбирать другие маршруты, чтобы не оказаться в затруднительном положении.