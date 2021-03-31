Участников незаконного «факельного» шествия задержали в Петербурге

Полиция задержала участников шествия на Шаумяна Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали четверых участников незаконного «факельного» шествия, которое происходило под лозунгами «против блокировки Твиттера». Мероприятие было устроено вечером 30 марта на проспекте Шаумяна.

- В 21:40 четыре участника акции организованной группой в формате шествия проследовали по проспекту Шаумяна. Два участника акции шли с зажженными факелами, а два других участника несли в руках флаги красного цвета, на которых был изображен символ Роскомнадзора, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Сами марширующие было одеты в черные балаклавы и плащи. Четверых активистов сопровождали пять журналистов.

Учитывая, что акция была не согласована, а значит была незаконной, всех четверых марширующих забрала полиция. Молодых людей отвезли в отделение, где на них составили административные протоколы за нарушение установленного порядка организации мероприятия.

По ней участникам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток.