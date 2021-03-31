Семейного насилия в Петербурге за время изоляции стало больше в 1,5 раза

В Петербурге резко выросло число случаев семейного насилия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кризисные центры Петербурга отметили резкий рост семейного насилия во время самоизоляции. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, которая выступала перед депутатами Заксобрания с отчетом по итогам 2020 года.

- Число обращений в петербургскую общественную организацию кризисный центр для женщин по итогам 2020 года выросло на 53 процента. И увеличилось количество насилия в отношении несовершеннолетних, - заявила Митянина.

Кроме этого петербуржцы дважды пытались продать детей на «Авито». Причем одно из объявлений было размещено в разделе «питомцы».

Остро стоит и проблема детей-наркоманов. По состоянию на 2020 год на учете и под наблюдением врача психиатра-нарколога состоят 450 детей. Это меньше, чем в 2019 году, но все равно много.

Самые неблагополучные районы: Выборгский, Калининский и Невский.