Младенец попал в больницу, упав с дивана в частном доме Петербурга

Полугодовалый малыш попал в больницу после падения с дивана в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге младенец попал в больницу с множеством травм, упав с дивана. ЧП произошло в три часа дня 29 марта 2021 года, однако госпитализировали шестимесячного мальчика только в восемь часов вечера.

- В 8:00 часов 30 марта в полицию из детской больницы №2 поступила телефонограмма о том, что накануне вечером скорая помощь госпитализировала из частного дома, расположенного на улице 3-я Конная Лахта в поселке Ольгино Приморского района младенца. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и серьезная гематома. Малыш в крайне тяжелом состоянии, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ребенок упал с дивана высотой около 40 сантиметров.

Семья у мальчика полная. Матери 32 года, отцу 37 лет. Оба нигде не работают. На учете не состоят. Проверкой занимаются сотрудники полиции.