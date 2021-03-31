Парень поджег квартиру и спрятался в холодильнике магазина в Петербурге

Петербуржец поджег свою квартиру, выпрыгнул в окно и спрятался в холодильнике в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге парень поджег квартиру, в которой жил, после чего убежал и спрятался в холодильнике в магазине, расположенном почти в километре от его дома. Пожар в доме 42 по улице Добровольцев произошел вечером во вторник, 30 марта 2021 года. В итоге выгорела половина - около 30 квадратных метров.

- Хозяин квартиры поджег диван, в какой-то момент испугался огня и выпрыгнул в окно, - пишут "Невские новости". - В неадекватном состоянии парень пробежал 800 метров, вошел в гипермаркет на улице Партизана Германа и спрятался в производственном холодильнике.

По предварительным данным, в момент поджога парень находился под действием наркотиков. Его госпитализировали в больницу.

Соседи горе-пиромана рассказывают, что молодой человек вел разгульную жизнь, часто приглашал друзей домой и устраивал вечеринки.