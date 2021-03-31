Волчица Тень умерла в Ленинградской зоопарке

В Ленинградской зоопарке скорбят о смерти своей любимицы. Фото: vk.com/spbzoopark

Волчица Тень умерла в Ленинградском зоопарке в среду, 31 марта. Печальные новости сообщила в соцсетях пресс-служба зоосада. И хоть возраст волчицы был уже почтительным - 14 лет, ее уход все равно оказался ударом для персонала.

- С тяжелым сердцем сообщаем вам, что любимица петербуржцев волчица Тень ушла из жизни в возрасте 14 лет. Хищница выросла буквально на наших глазах: она родилась в нашем зоопарке 25 марта 2007 года, - говорится в сообщении в группе ВКонтакте зоопарка.

Приемным папой маленького волчонка стал сотрудник Ленинградского зоопарка Дмитрий Васильев. Он забрал Тень домой в недельном возрасте и начал выкармливать с бутылочки.

Даже в отпуск юная волчица отправилась вместе в заботливым «папой», который сделал все, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить со своей подопечной.

Когда через полтора месяца Тень подросла, то ее вернули в вольер. Но Дмитрий Юрьевич и дальше приходил к своей любимице, общаясь с ней.

Увы, но век волка недолог и природа взяла свое. Прожив в Ленинградском зоопарке 14 лет, Тень покинула этот мир.

- Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную волчицу! - скорбят сотрудники зопарка.