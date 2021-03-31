Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло на 11% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выросло на 11% за неделю число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суточная госпитализация больных коронавирусом и с пневмонией выросла на 11% по сравнению со средой на прошлой неделе. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе. Что касается числа зараженных инфекцией, то за тот же период их стало меньше на 17,48%. Радует количество выздоровевших, резко взлетевшее на 38,72%.

- В Северной столице остается 16% свободных коек для больных коронавирусом в стационарах. Это 875 мест из 5347. Доля тяжелобольных составляет 28%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 169 пациентов, - говорят эксперты из совета при Смольном.

Под амбулаторным наблюдением врачей остаются 13 910 петербуржцев. Что касается вакцинации, то прививку от коронавируса сделали уже 376 357 жителей города на Неве. За прошлый день первый компонент вакцины получили 8 300 человек, а второй – 4 378.