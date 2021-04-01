Апрель начнется с небольших дождей в Санкт-Петербурге

Мелкий дождь пойдет в Петербурге 1 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наступил второй весенний месяц. Апрель начнется в Санкт-Петербурге с облачной погоды и небольших дождей. По данным синоптиков в четверг, 1 апреля 2021 года, в Северной столице будет вполне тепло, температура воздуха поднимется до плюс 7 градусов.

- Сегодня, 1 апреля, синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона. При переменной облачности местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге будет до 5-7 градусов тепла, по Ленинградской области от плюс 3 до плюс 8 градусов по Цельсия. Ветер все еще западный до 5-10 метров в секунду.

Такой температурный фон продержится три дня, а в ночь на субботу, 3 апреля, даже может пойти мокрый снег.