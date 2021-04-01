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Общество1 апреля 2021 12:39

Беглов разрешил муниципалам самим заливать катки во дворах

Губернатор Петербурга поддержал предложение изменить правила благоустройства
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Со следующего сезона залитых катков во дворах должно стать больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга подержал инициативу передать хоккейные коробки во дворах в ведение муниципалитетов и позволить местным властям самим заливать коньки. Ранее с такой инициативой к главе города обращался депутат ЗакСа Денис Четырбок, которому пожаловались простые горожане – существенная часть катков зимой оказалась заброшена. Теперь ими спмогут заняться муниципалы.

- Сегодня, с юридической точки зрения, такая возможность у них отсутствует: в перечне мероприятий, на которые можно выделять средства из местного бюджета, заливки льда нет, - сообщает сам депутат в своем телеграм-канале.

Другими словами, если муниципалы по просьбе жителей выделят деньги на создание катка во дворе, то первая же финансовая проверка контролирующих ведомств выявит нецелевые траты.

В итоге Александр Беглов поддержал инициативу и дал поручение внести изменения в правила благоустройства Петербурга, чтобы к следующему сезону все было готово.

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