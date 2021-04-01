Юрий Куклачев выстрелил из пушки Петропавловской крепости 1 апреля

Полуденный залп из пушки произвел Юрий Куклачев.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Известный дрессировщик кошек, цирковой артист Юрий Куклачев выстрелил из пушки Петропавловской крепости. Вместе с ним в традиционной церемонии полуденного выстрела приняли участие артисты театра «МимИГРАнты».
- На 1 апреля артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты» во главе с известным дрессировщиком Юрием Куклачевым посетили Петропавловскую крепость, - пишут «Невские новости».
Но сопровождающие остались ждать рядом, а вот право полуденного залпа предоставили самому Куклачеву. Знаменитый артист был счастлив.
Отметим, что визит дрессировщика в Петербург приурочен к старту 17-го «Смешного фестиваля», в котором Юрий Куклачев и его пушистые артисты принимают участие.
А утром 1 апреля в рамках мероприятий к фестивалю клоуны из театра «МимИГРАнты», вместе с Куклачевым, устроили веселую поездку на трамвае шестого маршрута. Вместе с ними в вагоне ехали и простые пассажиры.
Знаменитый дрессировщик приехал в Петербург на "Смешной фестиваль". Фото: "Невские новости".