Мокрый снег и 7-градусные заморозки ждут в Ленобласти в ночь на 2 апреля

В ночь на 2 апреля Ленобласть ждут заморозки и мокрый снег Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хоть уже и пошел второй месяц весны, в Ленинградской области еще остались отголоски зимы. В ночь на пятницу, 2 апреля 2021 года, в регионе пойдет мокрый снег, ожидаются заморозки, в некоторых районах даже до минус 7 градусов. Под утро на область опустится туман.

- Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, который продолжится и днем вперемешку с дождем. Температура воздуха опустится до плюс 1, минус 4 градусов, в некоторых районах до минус 7 градусов, - предупредили в МЧС области.

Из-за этого ночью и утром на дорогах образуется гололед, поэтому и пешеходам, и автомобилистам надо быть внимательными на улице.

Днем в области потеплеет, но не значительно. Температура воздуха поднимется до 4-9 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, западный до 3-8 метров в секунду.

Также в МЧС предупреждают, что в начале апреля уровень воды в реке Тосно поднимется о неблагоприятной отметки. Паводок может затопить огороды и хозяйственные постройки местных жителей.