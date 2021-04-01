В Новой Охте в школу не пускают детей, не успевших зайти «по графику»

В Новой Охте у детей возникли проблемы сов входом в школу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители петербургского микрорайона Новая Охта направили обращение в прокуратуру, Роспотребнадзор и Комитет по образованию в связи с ситуацией в школе №191 на проспекте Маршака, где опоздавших на вход по утреннему графику детей просто не пускают на занятия.

- Доводим до вашего сведения, что в настоящее родители учащихся и сами учащиеся Начальной общеобразовательной школы № 191 по адресу пр.Маршака, 24 корп.2 сталкиваются доступа детей в здание школы.<…> Детей, пришедших не по графику, не пускают в школу, тем самым подвергая опасности. Кто-то уходит домой, кто-то уходит гулять, - говорится в тексте обращения, которое приводит паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам родителей, персонал школы ссылается на приказ директора, которым установлен распорядок захода в школу разных классов. При этом самого документа никто не видел, но все это приводит к столпотворению перед входом и тому, что родители подолгу вынуждены ждать, пока ребенок точно окажется в школе. А если детей несколько и они разных возрастов. То стоять можно очень долго.