Дело фельдшера, свернувшего шею пациенту, отправили в суд

Фельдшер пойдет под суд за неосторожное убийство пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фельдшер петербургской станции скорой помощи может получить до трех лет тюрьмы за неосторожное убийства пациента. Летом 2020 года 38-летний медик сломал шею мужчине, которого пришлось госпитализировать силой.

- По версии следствия, обвиняемый в июле 2020 года ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности фельдшера при принудительной госпитализации: надавил рукам на шею потерпевшего, причинив ему переломы щитовидного и перстневидного хрящей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Травмы оказались несовместимы с жизнью и пациент скончался. В отношении фельдшера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Следствие шло более полугода, а 1 апреля прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Московский районный суд для рассмотрения по существу.