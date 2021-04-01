В Петербурге рассчитывают отправить весной в армию больше 2,6 тысячи человек

В Санкт-Петербурге определились с планом на весенний призыв-2021. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге определились с планом весеннего призыва в армию – отдать долг родине должен ровно 2651 человек. В условиях коронавируса районные военкоматы проходят санитарную обработку. Для призывников установили антисептики для рук, кроме этого молодежи измеряют температуру и выдают медицинские маски. В таких условиях в Северной столице проводят уже третий по счету призыв, так что необходимый опыт есть.

- В обязательном порядке призывники будут проходить в военкоматах тестирование на COVID-19. В случае положительного теста новобранца отправят на карантин, после чего обследуют повторно. Призывные пункты будут ждать молодых людей до 15 июля, - передает пресс-служба Смольного.

По плану около 20% новобранцев из 2651 должны быть с высшим образованием. Некоторые из них попадут в научные роты, в том числе в Военно-морскую академии имени Кузнецова и Военную академию связи имени Буденого. По традиции часть призывников поедет служить в президентский полк.