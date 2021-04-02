Пункт вакцинации от коронавируса откроют в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга

В петербургском "Ледовом дворце" откроют прививочный пункт от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга откроют пункт вакцинации от коронавируса. Об этом Смольный рассказал в четверг, 1 апреля 2021 года. По аналогии с "Газпром Арена", в "Ледовом" посетители смогут сделать прививку во время хоккейных матчей.

- Сейчас в Петербурге работают 133 пункта вакцинации от COVID-19 в медицинских учреждениях. 106 из них находятся в городских организациях, шесть в федеральных и еще 21 пункт развернут в частных клиниках, - рассказали в администрации города.

Кроме того, в городе работают 18 выездных прививочных бригад, которые помогают получить вакцину в социальных учреждениях, откуда постояльцам сложно самим добраться до стационарных пунктов. Мобильные пункты работаю и в торговых центрах. Сделать прививку там можно совершенно бесплатно по предварительной записи.

На сегодня в Петербурге вакцинировано более 384 тысяч человек, из них 284 тысячи прошли оба этапа.