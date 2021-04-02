Трассу Москва-Петербург будут полностью перекрывать из-за подвески проводов

Водителе предупреждают об ограничении движения в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Федеральную трассу М-10 Москва-Санкт-Петербург будут дважды перекрывать в течение суток. Об этом водителей предупреждает Управление автодорог «Северо-Запад». Причиной остановки движения станут работы по подвеске линий электропередач.

- 06 апреля 2021 года (вторник) в 10:30 и в 15:00 для выполнения работ по подвесу проводов через дорогу на 659 км трассы М-10 «Россия» (в населенном пункте Ульяновка) будет полностью перекрываться движение всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба дорожного управления.

Впрочем, долгим перекрытие не будет, каждый раз движение будут останавливать не более, чем на 10 минут. Однако, учитывая интенсивность потока по трассе, в районе Ульяновки могут собраться существенные пробки.

Отметим, что работы по переделке наружного освещения трассы будут закончены в октябре 2021 года. А до этого времени возможны новые ограничения.

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