Декан университета гражданской авиации полтора года брал взятки за поступление в вуз без экзаменов

Суд дал пять лет условно декану университета, бравшему взятки с поступающих. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор декану заочного факультета университета гражданской авиации, которого поймали на взяточничестве. В течение полутора лет чиновник от образования брал деньги с абитуриентов, которые хотели поступить в вуз без лишних сложностей. Цены на зачисление без экзаменов варьировалась от 50 до 85 тысяч рублей.

- Установлено, что декан заочного факультета СПб ГУГА, действуя в составе организованной группы с преподавателем цикловой комиссии этого же университета, в период с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года, неоднократно брал взятки в значительном размере от 50 до 85 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Всего в уголовном деле декана числятся 28 эпизодов, а общая сумма поборов составила почти два миллиона рублей. Свою вину обвиняемый признал и заключил соглашение со следствием.

Итогом стал приговор в пять лет лишения свободы условно, плюс штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью два года.